«Очевидно, это отстой». Нападающий сборной Канады — о вылете с МЧМ-2025
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Нападающий молодёжной сборной Канады Таннер Хоу высказался о поражении от национальной команды Чехии (3:4) в матче 1/4 финала МЧМ-2025.
U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 3
Канада U20
1:0 Сикора (Градец) – 00:43 (5x5) 1:1 Хоу (Ягер) – 10:17 (4x5) 2:1 Штанцль (Ехо, Иржичек) – 12:45 (5x4) 3:1 Шале (Машталиржски, Галвас) – 19:57 (5x5) 3:2 Мартон (Молендик, Ягер) – 37:40 (5x4) 3:3 Надо (Пинелли, Дикинсон) – 55:42 (5x5) 4:3 Ехо (Иржичек, Сикора) – 59:20 (5x4)
«Очевидно, это отстой. Никогда не хочется проигрывать, но я думаю, что мы провели довольно хороший матч. Я думаю, наш третий период был лучшим на турнире. Мы действительно дали им отпор, но иногда отскоки мешали нам. Болельщики были очень шумными и давали нам импульс, поэтому мы старались оставаться в моменте. У нас было много их, но мы не смогли найти способ забить гол, так что это отстой», — приводит слова Хоу официальный сайт Международной федерации хоккея.
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