«Очевидно, это отстой». Нападающий сборной Канады — о вылете с МЧМ-2025

Нападающий молодёжной сборной Канады Таннер Хоу высказался о поражении от национальной команды Чехии (3:4) в матче 1/4 финала МЧМ-2025.

«Очевидно, это отстой. Никогда не хочется проигрывать, но я думаю, что мы провели довольно хороший матч. Я думаю, наш третий период был лучшим на турнире. Мы действительно дали им отпор, но иногда отскоки мешали нам. Болельщики были очень шумными и давали нам импульс, поэтому мы старались оставаться в моменте. У нас было много их, но мы не смогли найти способ забить гол, так что это отстой», — приводит слова Хоу официальный сайт Международной федерации хоккея.