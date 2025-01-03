Овечкин забил впервые в 2025 году, Канада вылетела в 1/4 финала МЧМ. Главное к утру
39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 871-й гол и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 23 шайб, сборная Канады потерпела фиаско на домашнем МЧМ-2025, уступив в четвертьфинале команде Чехии, 16-я ракетка мира Мирра Андреева пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин забил свой 871-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.
- Сборная Канады сенсационно вылетела в 1/4 финала МЧМ-2025, уступив Чехии.
- Мирра Андреева переиграла Онс Жабер и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене.
- Дубль Думфриса помог «Интеру» обыграть «Аталанту» и выйти в финал Суперкубка Италии.
- Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 23 шайб.
- «Краснодару» грозит трансферный бан в случае невыплаты «Будё-Глимт» за трансфер Ботхейма.
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- Овечкин установил исторический рекорд НХЛ с момента расширения лиги в сезоне-1967/1968.
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