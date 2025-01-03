Овечкин забил впервые в 2025 году, Канада вылетела в 1/4 финала МЧМ. Главное к утру

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 871-й гол и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 23 шайб, сборная Канады потерпела фиаско на домашнем МЧМ-2025, уступив в четвертьфинале команде Чехии, 16-я ракетка мира Мирра Андреева пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».