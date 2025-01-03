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3 января главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, МЧМ-2025, НХЛ, НБА, теннис, лыжи

Овечкин забил впервые в 2025 году, Канада вылетела в 1/4 финала МЧМ. Главное к утру
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 871-й гол и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 23 шайб, сборная Канады потерпела фиаско на домашнем МЧМ-2025, уступив в четвертьфинале команде Чехии, 16-я ракетка мира Мирра Андреева пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин забил свой 871-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.
  2. Сборная Канады сенсационно вылетела в 1/4 финала МЧМ-2025, уступив Чехии.
  3. Мирра Андреева переиграла Онс Жабер и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене.
  4. Дубль Думфриса помог «Интеру» обыграть «Аталанту» и выйти в финал Суперкубка Италии.
  5. Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 23 шайб.
  6. «Краснодару» грозит трансферный бан в случае невыплаты «Будё-Глимт» за трансфер Ботхейма.
  7. Стали известны все участники полуфиналов МЧМ по хоккею 2025.
  8. Овечкин установил исторический рекорд НХЛ с момента расширения лиги в сезоне-1967/1968.
  9. «Барселона» не сможет отправить Ольмо в аренду на оставшуюся часть сезона — Partidazocope.
  10. Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» одержать победу над «Миннесотой». У Тренина — гол.
  11. Сборная Германии победила команду Казахстана и осталась в элитном дивизионе МЧМ.
  12. Сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе покинула «Тур де Ски».
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