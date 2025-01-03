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«Я счастлив, что играл в это время». Вратарь Флёри — о противостоянии с Овечкиным

«Я счастлив, что играл в это время». Вратарь Флёри — о противостоянии с Овечкиным
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Голкипер-ветеран «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри высказался о противостоянии с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на протяжении 20 лет в НХЛ.

«Мне не нравится, когда он меня обыгрывает, но мне нравится эта борьба на протяжении многих лет (смеётся). Когда ты выступаешь против лучшего хоккеиста в мире, это всегда хороший вызов, который заставляет тебя проявить себя наилучшим образом… Я счастлив, что играл в это время», — приводит слова Флёри The Hockey News.

Напомним, в сегодняшней встрече 39-летний Овечкин отметился голом, однако не смог переиграть Флёри в послематчевой буллитной серии. Всего за карьеру россиянин огорчал канадца 41 раз. Это лучший результат в истории НХЛ с момента её расширения в сезоне-1967/1968 по показателю голов одного игрока против одного и того же голкипера.

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