«Трактор» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 3 января, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду хабаровский «Амур». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2025, пятница. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 54 очками после 41 матча.

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 40 встреч, в которых записал на свой счёт 21 очко. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.