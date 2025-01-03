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Трактор — Амур: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

«Трактор» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 3 января, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду хабаровский «Амур». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 54 очками после 41 матча.

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 40 встреч, в которых записал на свой счёт 21 очко. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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