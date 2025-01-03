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СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 3 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА в армейском дерби примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

СКА располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 39 матчей имеет в активе 50 очков.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьёва набрала 57 очков за 39 матчей.

Это будет третья встреча команд в сезоне. Ранее клубы обменялись домашними победами.

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