СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 3 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА в армейском дерби примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2025, пятница. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 39 матчей имеет в активе 50 очков.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьёва набрала 57 очков за 39 матчей.

Это будет третья встреча команд в сезоне. Ранее клубы обменялись домашними победами.