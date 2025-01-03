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Северсталь — Динамо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Северсталь» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 3 января, в Череповце пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Северсталь» после 40 матчей расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 50 очков.

Московское «Динамо» с 49 очками в активе после 40 проведённых игр находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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