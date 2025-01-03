«Северсталь» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 3 января, в Череповце пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2025, пятница. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь» после 40 матчей расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 50 очков.

Московское «Динамо» с 49 очками в активе после 40 проведённых игр находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.