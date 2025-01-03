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Генменеджер «Миннесоты» рассказал о состоянии травмированного Кирилла Капризова

Генменеджер «Миннесоты» рассказал о состоянии травмированного Кирилла Капризова
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о состоянии травмированного российского нападающего клуба Кирилла Капризова.

«Его статус возвращения — по-прежнему со дня на день. Мы не хотим форсировать возвращение Капризова. Он мог бы это сделать, но это способно привести к чему-то худшему. Кирилл нужен нам надолго. Он нужен нам не только для пары игр в январе. Нам надо, чтобы он поправился и чувствовал себя лучше. Поэтому мы стараемся поступать правильно и смотреть на это с долгосрочной точки зрения», — приводит слова Герина сайт НХЛ.

Всего на счету россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата.

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