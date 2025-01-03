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Главный тренер «Тампы» Купер отметил игру российского вратаря «Сан-Хосе» Аскарова

Главный тренер «Тампы» Купер отметил игру российского вратаря «Сан-Хосе» Аскарова
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отметил игру российского вратаря «Сан-Хосе Шаркс» Ярослава Аскарова. Напомним, «акулы» одержали победу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тоффоли (Власик, Рутта) – 13:52     2:0 Ферраро (Гранлунд) – 32:55     2:1 Чирелли (Чернак, Хагель) – 37:44    

«Сегодня Аскаров выступал очень хорошо. Мне понравилась его игра. Я не особо видел игру этого парня, но в конце концов, независимо от того, против кого вы играете, у нас есть много парней, которые забили немало голов. И, независимо от того, кто в воротах, они должны забрасывать. Когда у нас появлялись шансы, Аскаров делал сейвы. Хорошее выступление с его стороны», — приводит слова Купера журналист Уильям Эспи на своей странице в социальной сети Х.

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