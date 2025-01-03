«Это много значит для меня». Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров — об игре против Василевского

Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров высказался об игре против Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очном матче команд.

«У меня было несколько любимых вратарей, и «Васи» был одним из них. Это много значит для меня. Я был очень взволнован, играя против него. Он тоже отлично выступил сегодня вечером. Сколько у нас было выходов «один в ноль» на двоих сегодня? Он был хорош», — приводит слова Аскарова журналист Шэн Пэн на своей странице в социальной сети Х.

3 января на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева площадки.