Призёр Олимпийских игр: не думаю, что «Рейнджерс» находятся так низко из-за Шестёркина

Бронзовый призёр Олимпийских игр, экс-игрок клубов НХЛ Сергей Самсонов высказался о новом контракте российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина и оценил, влияет ли игра голкипера на положение клуба в турнирной таблице.

«Может, есть такие моменты, когда нужно отрабатывать контракт, но я не думаю, что в целом команда находится так низко [в таблице] из-за Шестёркина. Он делает свою работу, иначе бы его клуб не подписал на долгий срок. Этим контрактом клуб старается сохранить стабильность хотя бы на этой позиции», — приводит слова Самсонова ТАСС.

8 декабря «Рейнджерс» объявили о продлении контракта с Шестёркиным. Новое соглашение рассчитано на восемь лет и $ 92 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ со средней зарплатой $ 11,5 млн. 1 января клуб поместил российского вратаря в список травмированных.