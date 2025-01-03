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«Худший вратарь в НХЛ». Журналист The Athletic — об Алексее Колосове из «Филадельфии»

«Худший вратарь в НХЛ». Журналист The Athletic — об Алексее Колосове из «Филадельфии»
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Журналист The Athletic Кевин Курц на своей странице в социальной сети Х раскритиковал нежелание белорусского голкипера «Филадельфии Флайерз» Алексея Колосова отправляться в АХЛ.

«Я видел достаточно. Пришло время решить всё окончательно с Алексеем Колосовым. Если он не хочет выступать в АХЛ, так тому и быть. Но постоянно давать ему возможность играть несправедливо по отношению к другим хоккеистам команды. Он худший вратарь в НХЛ», — написал Курц.

Напомним, в нынешнем сезоне у Колосова 15 игр, в которых голкипер одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 87,0 и коэффициентом надёжности 3,45.

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