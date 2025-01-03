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Маккиннон быстрее всех действующих хоккеистов отдал 50 передач в сезоне

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился тремя результативными передачами в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5 ОТ).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон стал шестым игроком в истории НХЛ с 50 передачами до 40-й игры в сезоне. Натан записал на свой счёт 50 результативных передач за 39 матчей.

По скорости достижения данной отметки Маккиннон превзошёл действующих игроков лиги. Ранее быстрее всех был российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в сезоне-2018/2019 (50 передач в 43 играх).

Рекорд по скорости достижения 50 передач принадлежит Уэйну Гретцки — за 26 игр в сезоне-1984/1985. Кроме Гретцки, 50 передач до 40-й игры в сезоне в истории лиги делали Марио Лемье (4), Бобби Орр, Дени Савар и Адам Оутс (по 1).