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Маккиннон быстрее всех действующих хоккеистов отдал 50 передач в сезоне

Маккиннон быстрее всех действующих хоккеистов отдал 50 передач в сезоне
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился тремя результативными передачами в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Куинн, Томпсон) – 13:17 (pp)     0:2 Байрэм (Цукер, Козенс) – 17:10     0:3 Цукер (Томпсон, Далин) – 31:08 (pp)     1:3 Макар (Друен, Тэйвз) – 34:58     2:3 Колтон (Жирар) – 41:05     2:4 Бенсон (Кребс, Петерка) – 41:27     3:4 Рантанен (Маккиннон, Миттельштадт) – 44:17 (pp)     3:5 Цукер (Томпсон) – 56:09     4:5 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 57:34     5:5 Друен (Маккиннон, Рантанен) – 59:52     6:5 Тэйвз – 60:48    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон стал шестым игроком в истории НХЛ с 50 передачами до 40-й игры в сезоне. Натан записал на свой счёт 50 результативных передач за 39 матчей.

По скорости достижения данной отметки Маккиннон превзошёл действующих игроков лиги. Ранее быстрее всех был российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в сезоне-2018/2019 (50 передач в 43 играх).

Рекорд по скорости достижения 50 передач принадлежит Уэйну Гретцки — за 26 игр в сезоне-1984/1985. Кроме Гретцки, 50 передач до 40-й игры в сезоне в истории лиги делали Марио Лемье (4), Бобби Орр, Дени Савар и Адам Оутс (по 1).

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