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Источник назвал сумму финансирования «Сибири» из бюджета Новосибирской области

Источник назвал сумму финансирования «Сибири» из бюджета Новосибирской области
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В 2025 году Новосибирская область увеличит финансирование «Сибири», сообщает BFM-Новосибирск.

«Сибирь» в текущем году получит из бюджета 1 млрд 288 млн 739 тыс. рублей. В 2024 году сумма была меньше — 1 млрд 217 млн 759 тыс. рублей. Сообщается, что ни один клуб Новосибирской области не получает миллиардные суммы господдержки.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что общий объём трат на спорт в 2025 году планируется на уровне 9 млрд рублей. В эту сумму входит строительство и содержание спортивных объектов и подготовка спортсменов.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 37 очков за 38 игр.

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