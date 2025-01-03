«Овечкин должен мне за то, сколько забил». Флёри — о погоне Александра за рекордом Гретцки

Голкипер-ветеран «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, в шутливой форме заявив, что помог форварду с этим.

«Овечкин, наверное, должен мне за то, сколько забил. Я ему очень помог и рад, что удалось играть против Александра. Он один из лучших и всегда выжимает из тебя максимум. С ним было весело сражаться», — приводит слова Флёри RMNB.

Напомним, в сегодняшней встрече 39-летний Овечкин отметился голом, однако не смог переиграть Флёри в послематчевой буллитной серии. Всего за карьеру россиянин огорчал канадца 41 раз. Это лучший результат в истории НХЛ с момента её расширения в сезоне-1967/1968 по показателю голов одного игрока против одного и того же голкипера.

Российский нападающий сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 23 шайб.