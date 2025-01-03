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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев продлил контракт с магнитогорским клубом

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев продлил контракт с магнитогорским клубом
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«Металлург» продлил соглашение с Егором Яковлевым. Новый срок контракта капитана с командой рассчитан до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Яковлев — воспитанник магнитогорского хоккея. Состав «Металлурга» защитник пополнил в 2019 году. Вместе с «Металлургом» стал обладателем серебряных медалей чемпионата КХЛ-2021/2022, чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина — 2024. В это же время на международной арене Егор завоевал серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Всего в КХЛ Егор провёл 766 матчей и заработал 225 (68+157) очков при показателе полезности «+58».

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