Московское «Динамо» представило новый шлем вратаря Подъяпольского

Пресс-служба московского «Динамо» представила новый шлем вратаря Владислава Подъяпольского.

Напомним, голкипер пополнил стан московского клуба 17 декабря в результате обмена с «Ладой».

29-летний вратарь в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 30 матчей, где одержал 11 побед с 94,1% отражённого броска и коэффициентом надёжности 1,95.

Всего на счету голкипера в лиге 335 игры, в которых он отразил 92,1% броска по своим воротам и в среднем пропускал 2,46 шайбы за игру.

Московское «Динамо» с 49 очками в активе после 40 проведённых игр находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.