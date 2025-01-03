Защитник Маклюков продлил контракт с «Металлургом» на два сезона

«Металлург» продлил соглашение с защитником Алексеем Маклюковым до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Маклюков — воспитанник подмосковного хоккея. Играл за воскресенский «Химик» (2010-2013), «Динамо» Балашиха (2013-2017), ХК МВД (2014), московское «Динамо» (2016/2017), «Барыс» (2017-2021). С 2021 года Алексей защищает цвета «Металлурга».

В составе уральской команды защитник стал обладателем серебряных медалей чемпионата КХЛ-2021/2022, а также чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина — 2024.

В текущем сезоне на счету Алексея 40 игр и 8 (1+7) очков. Всего в КХЛ у защитника 515 игр и 90 (14+76) очков с показателем полезности «+28».