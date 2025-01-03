Фетисов: Овечкин олицетворяет весь наш хоккей на протяжении десятилетий

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о спортивном долголетии российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Саша большой молодец. Он сейчас является примером спортивного долголетия, мужского характера, он олицетворяет весь наш хоккей на протяжении десятилетий. Я поздравлял его перед Новым годом, он в хорошем настроении. С каждым днём у него появляется всё больше и больше фанатов не только в нашей стране, но и во всём мире», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.