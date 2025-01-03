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«В каждой схватке и в жизни он боролся до конца». Ротенберг поздравил отца с днём рождения

«В каждой схватке и в жизни он боролся до конца». Ротенберг поздравил отца с днём рождения
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил своего отца Бориса Романовича Ротенберга с 67-летием.

«Важный день для нашей семьи и для меня особенно — день рождения у моего отца, Бориса Романовича.

Могу с уверенностью утверждать, что лучше всего характер человека видно в спорте. Умение много трудиться, терпеть ради результата, выжимать из себя максимум — без этого ломаются и быстро уходят. Мой отец оставался в дзюдо несколько десятков лет, на татами его сила была особенно заметна. Он стал многократным чемпионом Ленинграда, после победы на чемпионате Союза стал мастером спорта. Затем начал и сам тренировать, 20 лет передавал свои знания и опыт, за что получил звание заслуженного тренера России. В каждой схватке на татами и в жизни отец боролся до конца.

Я мечтал быть похожим на него, обладать такой же силой духа, такой же крепостью характера. Он привёл меня в спорт, что стало очень важной частью моего воспитания, а затем и всей жизни. Сейчас не могу представить себя вне спорта, без спорта — это заслуга моего папы. Хочу сказать спасибо и за правильный пример перед глазами и за важные жизненные советы — во многом я равнялся и продолжаю равняться на отца.

С днём рождения! Оставайся таким же несгибаемым и пробивным, продолжай показывать то, что проявило в тебе дзюдо, — характер невероятной мощи. Желаю тебе профессиональных и личных успехов, крепчайшего здоровья и побольше радости в жизни. Всей семьёй будем стараться, чтобы у тебя было как можно больше поводов улыбаться. С праздником, отец!» — написал Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

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