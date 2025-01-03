Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 3 января
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Сегодня, 3 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате «3х3», в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
03 января 2025, пятница. 10:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Илья Иванов – 05:57 1:1 Кулишов – 07:33 (3x3) 1:2 Несветаев – 08:30 (3x3) 1:3 Богуш – 12:24 2:3 Горохов – 13:26 (3x3) 3:3 Дрожжин – 13:39 (3x3) 3:4 Несветаев – 14:32 4:4 Муравьёв – 14:38 5:4 Шляхтов (Илья Иванов) – 15:24 (3x3) 6:4 Илья Иванов (Шляхтов) – 18:59 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
03 января 2025, пятница. 10:50 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Илья Иванов (Орлов) – 01:08 (3x3) 1:1 Марченков (Чурляев) – 02:51 (3x3) 1:2 Варфоломеев (Гончар) – 03:56 (3x3) 2:2 Муравьёв (Шляхтов) – 09:38 (3x3) 3:2 Шляхтов (Илья Иванов) – 11:57 (3x3) 4:2 Шляхтов – 12:48 4:3 Полукаров (Марченков) – 15:55 (3x3) 5:3 Шляхтов (Орлов) – 16:53 (3x3) 6:3 Илья Иванов – 18:14 6:4 Марченков – 20:13 6:5 Марченков – 20:59
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
03 января 2025, пятница. 11:40 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 7
Трактор
Челябинск
0:1 Пеньковский (Несветаев) – 02:03 (3x3) 1:1 Кажибеков (Макеев) – 03:13 (3x3) 1:2 Богуш (Шафигулин) – 03:38 (3x3) 1:3 Богуш (Егор Иванов) – 04:10 (3x3) 2:3 Перкин (Китаров) – 04:53 (3x3) 2:4 Кулишов (Бородкин) – 05:06 (3x3) 3:4 Сагымбаев (Амырканов) – 15:34 (3x3) 3:5 Пеньковский (Несветаев) – 16:08 (3x3) 3:6 Губарев – 18:30 3:7 Егор Иванов (Богуш) – 20:26 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
03 января 2025, пятница. 12:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Варфоломеев – 03:48 (3x3) 0:2 Варфоломеев – 04:00 (3x3) 1:2 Пушкарёв – 05:45 1:3 Олейников (Гончар) – 06:04 (3x3) 1:4 Полукаров (Харькин) – 06:48 (3x3) 2:4 Пушкарёв – 07:34 3:4 Пушкарёв – 09:57 3:5 Шмелёв (Варфоломеев) – 11:21 (3x3) 4:5 Пушкарёв (Кажибеков) – 13:17 (3x3) 5:5 Амырканов (Кажибеков) – 15:31 (3x3) 6:5 Кажибеков (Амырканов) – 18:58 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18 х 34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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