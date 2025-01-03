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КХЛ представила топ-5 клубов по средней посещаемости с начала сезона

Континентальная хоккейная лига представила данные по посещаемости клубов лиги с начала сезона-2024/2025.

Декабрь 2024 года стал лучшим по средней посещаемости среди аналогичных периодов прошлых лет (7254 зрителя) и вторым по заполняемости арен (83,1% против рекордных 83,3% в декабре 2011).

Топ-5 клубов декабря по средней посещаемости:

18 299 — СКА;

13 666 — «Динамо» Мн;

11 824 — «Авангард»;

10 271 — «Сибирь»;

8289 — ЦСКА.

Топ-5 клубов по средней посещаемости с начала сезона:

14 146 — «Динамо» Мн;

13 681 — СКА;

11 557 — «Авангард»;

10 338 — «Сибирь»;

8273 — «Ак Барс».

По итогам декабря посещаемость текущего сезона Фонбет КХЛ за четыре месяца является лучшей среди аналогичных периодов прошлых лет (7002 зрителя).

Клубы-лидеры по заполняемости в сезоне-2024/2025:

100% — «Автомобилист», «Торпедо»;

99,8% — «Трактор»;

99,5% — СКА;

97,5% — «Сибирь»;

96,2% — «Авангард»;

95,4% — «Амур»;

94,8% — «Динамо» Мн, «Салават Юлаев»;

92,6% — «Ак Барс».