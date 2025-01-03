КХЛ представила топ-5 клубов по средней посещаемости с начала сезона

Континентальная хоккейная лига представила данные по посещаемости клубов лиги с начала сезона-2024/2025.
Декабрь 2024 года стал лучшим по средней посещаемости среди аналогичных периодов прошлых лет (7254 зрителя) и вторым по заполняемости арен (83,1% против рекордных 83,3% в декабре 2011).
Топ-5 клубов декабря по средней посещаемости:
18 299 — СКА;
13 666 — «Динамо» Мн;
11 824 — «Авангард»;
10 271 — «Сибирь»;
8289 — ЦСКА.
Топ-5 клубов по средней посещаемости с начала сезона:
14 146 — «Динамо» Мн;
13 681 — СКА;
11 557 — «Авангард»;
10 338 — «Сибирь»;
8273 — «Ак Барс».
По итогам декабря посещаемость текущего сезона Фонбет КХЛ за четыре месяца является лучшей среди аналогичных периодов прошлых лет (7002 зрителя).
Клубы-лидеры по заполняемости в сезоне-2024/2025:
100% — «Автомобилист», «Торпедо»;
99,8% — «Трактор»;
99,5% — СКА;
97,5% — «Сибирь»;
96,2% — «Авангард»;
95,4% — «Амур»;
94,8% — «Динамо» Мн, «Салават Юлаев»;
92,6% — «Ак Барс».