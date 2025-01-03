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«Трактор» представил новогоднюю форму с изображением Гринча

«Трактор» представил новогоднюю форму с изображением Гринча
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Пресс-служба челябинского «Трактора» представила новогоднюю форму с изображением персонажа Гринча.

В этой форме уральский клуб сыграет сегодня, 3 января, с хабаровским «Амуром». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 54 очками после 41 матча.

Ранее генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал, почему была проведена такая активная работа, как команде поможет Никита Коростелёв, есть ли предварительная договорённость о продлении контракта с Василием Глотовым, какой спрос был на Никиту Тертышного — и многое другое.

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