«Трактор» представил новогоднюю форму с изображением Гринча

Пресс-служба челябинского «Трактора» представила новогоднюю форму с изображением персонажа Гринча.

В этой форме уральский клуб сыграет сегодня, 3 января, с хабаровским «Амуром». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2025, пятница. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 54 очками после 41 матча.

Ранее генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал, почему была проведена такая активная работа, как команде поможет Никита Коростелёв, есть ли предварительная договорённость о продлении контракта с Василием Глотовым, какой спрос был на Никиту Тертышного — и многое другое.