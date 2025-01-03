Олимпийский чемпион назвал проблему, которая тормозит развитие российской школы хоккея

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов считает, что проблема с защитниками тормозит развитие российской школы хоккея, упомянув выступление молодёжной сборной Казахстана на МЧМ-2025.

— Казахстан сыграл излишне консервативно?

— Во многом это произошло вынужденно. Посмотрите на шведов или американцев, насколько агрессивны их защитники, как они начинают атаки, участвуют в них, иногда опережая даже форвардов.

Это проблема не только Казахстана, но и нашего хоккея — нехватка таких защитников. Условные Деанджело, подвижные и юркие, которые по стилю игры ближе к полузащитникам или даже полунападающим, есть у всех фаворитов чемпионата мира. А у сборной Казахстана активного подхвата атаки со стороны защитников не было видно.

Повторюсь, это наша общая проблема, над которой надо работать. Неслучайно даже в НХЛ у нас всё меньше и меньше именно защитников, хотя с нападающими и особенно вратарями — полный порядок.

— Насколько серьёзной является эта проблема?

— На мой взгляд, она тормозит развитие всей школы. Сегодня в хоккее много прессинга, форварды постоянно оказывают давление на защитников. У тех есть буквально доли секунды, чтобы не только вывести шайбу из опасных зон, но и начать атаку. Защитники становятся всё более ключевыми фигурами, приближаясь по значимости к вратарям. Это мы видим и по НХЛ, где во всех ведущих клубах — доминирующие полузащитники, небольшие по габаритам, но с безупречным катанием. Время «защитников-шкафов» в НХЛ уже прошло, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.