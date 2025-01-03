Фетисов оценил вылет сборной Канады с молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2025

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал вылет сборной Канады с молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2025. Напомним, хозяева турнира в 1/4 финала проиграли национальной команде Чехии со счётом 3:4.

«Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают моменты, когда возраст провальный. Но это сигнал интересный для всех», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, это первый в истории МЧМ случай, когда Канада не добирается до полуфинала на двух турнирах подряд. Год назад в шведском Гётеборге канадская молодёжка также вылетела из сетки МЧМ-2024 в четвертьфинале, уступив чехам со счётом 2:3.