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Фетисов оценил вылет сборной Канады с молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2025

Фетисов оценил вылет сборной Канады с молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2025
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал вылет сборной Канады с молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2025. Напомним, хозяева турнира в 1/4 финала проиграли национальной команде Чехии со счётом 3:4.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 3
Канада U20
1:0 Сикора (Градец) – 00:43 (5x5)     1:1 Хоу (Ягер) – 10:17 (4x5)     2:1 Штанцль (Ехо, Иржичек) – 12:45 (5x4)     3:1 Шале (Машталиржски, Галвас) – 19:57 (5x5)     3:2 Мартон (Молендик, Ягер) – 37:40 (5x4)     3:3 Надо (Пинелли, Дикинсон) – 55:42 (5x5)     4:3 Ехо (Иржичек, Сикора) – 59:20 (5x4)    

«Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают моменты, когда возраст провальный. Но это сигнал интересный для всех», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, это первый в истории МЧМ случай, когда Канада не добирается до полуфинала на двух турнирах подряд. Год назад в шведском Гётеборге канадская молодёжка также вылетела из сетки МЧМ-2024 в четвертьфинале, уступив чехам со счётом 2:3.

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