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«Амур» прервал трёхматчевую серию неудач, одержав волевую победу над «Трактором»

«Амур» прервал трёхматчевую серию неудач, одержав волевую победу над «Трактором»
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В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» уступил хабаровскому «Амуру» со счётом 2:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Почивалов (Жарков, Рыков) – 06:06 (5x5)     1:1 Гальченюк (Барулин, Гуркин) – 29:06 (5x5)     2:1 Кравцов (Гуськов, Телегин) – 35:34 (5x5)     2:2 Щемеров (Гиздатуллин, Слепец) – 45:31 (5x5)     2:3 Грачёв (Ли) – 62:27 (3x3)    

У дальневосточников голы забили Алекс Гальченюк, Александр Щемеров и Евгений Грачёв. В составе челябинского коллектива шайбами отметились Денис Почивалов, Виталий Кравцов.

Отметим, что по ходу встречи хабаровчане уступали 0:1 и 1:2, однако каждый раз находили в себе силы отыграться.

Таким образом, «Амур» прервал трёхматчевую серию поражений, набрал 23 очка, но продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции. «Трактор» там же идёт вторым с 55 очками.

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