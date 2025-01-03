«Амур» прервал трёхматчевую серию неудач, одержав волевую победу над «Трактором»

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» уступил хабаровскому «Амуру» со счётом 2:3 ОТ.

У дальневосточников голы забили Алекс Гальченюк, Александр Щемеров и Евгений Грачёв. В составе челябинского коллектива шайбами отметились Денис Почивалов, Виталий Кравцов.

Отметим, что по ходу встречи хабаровчане уступали 0:1 и 1:2, однако каждый раз находили в себе силы отыграться.

Таким образом, «Амур» прервал трёхматчевую серию поражений, набрал 23 очка, но продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции. «Трактор» там же идёт вторым с 55 очками.