СКА — ЦСКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 3 января, в Санкт-Петербурге пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный СКА примет на своём льду московский ЦСКА. Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2025, пятница. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

Состав ЦСКА:

Фото: ХК ЦСКА

В двух предыдущих армейских дерби, состоявшихся в рамках нынешнего регулярного чемпионата, команды обменялись победами. 17 октября СКА победил дома со счётом 5:4 ОТ, а 25 декабря москвичи взяли на своём льду реванш — 6:5.

На данный момент армейцы столицы занимают второе место в Западной конференции КХЛ с 57 очками. Команда с берегов Невы идёт на пятой строчке в турнирной таблице Запада с 50 очками.