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СКА — ЦСКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

СКА — ЦСКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 3 января, в Санкт-Петербурге пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный СКА примет на своём льду московский ЦСКА. Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

Состав ЦСКА:

Фото: ХК ЦСКА

В двух предыдущих армейских дерби, состоявшихся в рамках нынешнего регулярного чемпионата, команды обменялись победами. 17 октября СКА победил дома со счётом 5:4 ОТ, а 25 декабря москвичи взяли на своём льду реванш — 6:5.

На данный момент армейцы столицы занимают второе место в Западной конференции КХЛ с 57 очками. Команда с берегов Невы идёт на пятой строчке в турнирной таблице Запада с 50 очками.

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