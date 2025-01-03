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Минское «Динамо» отправило защитника Дмитрия Коробова в фарм-клуб

Минское «Динамо» отправило защитника Дмитрия Коробова в фарм-клуб
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Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов отправлен в фарм-клуб, сообщает пресс-служба белорусской команды.

Таким образом, 35-летний хоккеист присоединится к «Металлургу» из Жлобина, выступающему в белорусской Экстралиге.

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Коробов провёл всего один матч, не сумев отметиться результативными действиями.

Дмитрий Коробов подписал новый контракт с минчанами 31 августа 2024 года, его соглашение рассчитано на один год. За белорусский коллектив он выступает с сезона-2021/2022. В минувшем сезоне защитник принял участие в 54 матчах и набрал 5 (2+3) очков.

На данный момент команда Дмитрия Квартальнова занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 49 очками.

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