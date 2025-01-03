Главный тренер сборной Чехии: мы сражались с Канадой на грани самопожертвования

Главный тренер молодёжной сборной Чехии Патрик Аугуста прокомментировал победу его подопечных над командой Канады (4:3) в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира — 2025, который прошёл минувшей ночью.

«Игрокам это удалось, они продержались все 60 минут – от невероятного вратаря до каждого полевого игрока. Они сражались на грани самопожертвования. Это приятно.

Я чувствовал, насколько воодушевлена ​​команда. Игроки были очень хорошо готовы, и мы здорово сыграли в начале, что было немаловажно. Мы хотели не играть в какой-то откат, а быть активными. Мы увидели, что можем забивать голы. Ключевым моментом я считаю третий гол в конце первого периода», — приводит слова Аугусты Hokej.cz.

В полуфинале турнира чехи сыграют со сборной США. Матч пройдёт 5 января и начнётся в 3:30 мск.