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Главный тренер сборной Чехии: мы сражались с Канадой на грани самопожертвования

Главный тренер сборной Чехии: мы сражались с Канадой на грани самопожертвования
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Главный тренер молодёжной сборной Чехии Патрик Аугуста прокомментировал победу его подопечных над командой Канады (4:3) в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира — 2025, который прошёл минувшей ночью.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 3
Канада U20
1:0 Сикора (Градец) – 00:43 (5x5)     1:1 Хоу (Ягер) – 10:17 (4x5)     2:1 Штанцль (Ехо, Иржичек) – 12:45 (5x4)     3:1 Шале (Машталиржски, Галвас) – 19:57 (5x5)     3:2 Мартон (Молендик, Ягер) – 37:40 (5x4)     3:3 Надо (Пинелли, Дикинсон) – 55:42 (5x5)     4:3 Ехо (Иржичек, Сикора) – 59:20 (5x4)    

«Игрокам это удалось, они продержались все 60 минут – от невероятного вратаря до каждого полевого игрока. Они сражались на грани самопожертвования. Это приятно.

Я чувствовал, насколько воодушевлена ​​команда. Игроки были очень хорошо готовы, и мы здорово сыграли в начале, что было немаловажно. Мы хотели не играть в какой-то откат, а быть активными. Мы увидели, что можем забивать голы. Ключевым моментом я считаю третий гол в конце первого периода», — приводит слова Аугусты Hokej.cz.

В полуфинале турнира чехи сыграют со сборной США. Матч пройдёт 5 января и начнётся в 3:30 мск.

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