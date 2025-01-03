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Иван Демидов забил невероятный по красоте гол в матче с ЦСКА, проехав через всю площадку

Иван Демидов забил невероятный по красоте гол в матче с ЦСКА, проехав через всю площадку
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА принимает на «СКА Арене» столичный ЦСКА. На данный момент идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5)     2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5)    

Обе к данному моменту шайбы в этой встрече забросил 19-летний нападающий СКА Иван Демидов, и первая из них получилась невероятно эффектной. Молодой форвард подхватил шайбу на своей синей линии, доехал до ворот соперника, ушёл от двух защитников и с внешней стороны клюшки отправил шайбу в ворота.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео хоккейного шедевра от Ивана Демидова:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету Демидова 40 матчей, в которых он набрал 28 (12+16) очков.

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