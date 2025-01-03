Иван Демидов забил невероятный по красоте гол в матче с ЦСКА, проехав через всю площадку

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА принимает на «СКА Арене» столичный ЦСКА. На данный момент идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Обе к данному моменту шайбы в этой встрече забросил 19-летний нападающий СКА Иван Демидов, и первая из них получилась невероятно эффектной. Молодой форвард подхватил шайбу на своей синей линии, доехал до ворот соперника, ушёл от двух защитников и с внешней стороны клюшки отправил шайбу в ворота.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео хоккейного шедевра от Ивана Демидова:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету Демидова 40 матчей, в которых он набрал 28 (12+16) очков.