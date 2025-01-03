Личный тренер Овечкина ответил на вопрос, сможет ли Александр забить 1000 голов в НХЛ

Павел Бурлаченко, личный тренер звёздного нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП, выразил надежду, что лидеру «столичных» удастся забить 1000 голов за карьеру в НХЛ.

«Всем бы нам хотелось увидеть 1000 шайб у Саши. Я думаю, что эта круглая цифра была бы очень красива. Мы все желаем, чтобы Саша смог забить 1000 голов! А чтобы у него это точно получилось, нужно добраться до такой отметки как можно быстрее, потому что, опять же, возраст и всякие остальные факторы будут ему только мешать», — приводит слова Бурлаченко официальный телеграм-канал команды Александра Овечкина.

На данный момент на счету 39-летнего российского суперфорварда 871 шайба за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и 72 гола в рамках плей-офф.

Всего в текущей регулярке Овечкин провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.