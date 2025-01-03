Новичок «Трактора» рассказал о дебютных матчах за челябинскую команду

Нападающий «Трактора» Матвей Гуськов поделился впечатлениями от первых матчей в составе челябинской команды. В сегодняшней домашней игре с «Амуром» (2:3 ОТ) новобранец уральцев отметился результативной передачей.

— Ваш первый домашний матч за «Трактор». Дайте оценку игре. Что получилось, а что нет?

— В первую очередь мы проиграли. Сейчас нам нужно сделать выводы и работу над ошибками. Завтра посмотрим видео и разберём игру, чтобы не допускать ненужных ляпов в домашних встречах.

— Быстро смогли влиться в коллектив и освоиться?

— Отличные ребята. Многих знал, с остальными познакомился. Спасибо коллективу за то, что всех новичков так приветливо встретили.

— Второй матч для вас в составе новой команды, но уже на счету три очка, в чём секрет?

— Мы просто старались делать всё для команды, биться и выкладываться в каждой смене. Заработанные очки — это рабочий процесс, стараюсь выполнять установку тренера и играть за команду.

— Челябинск по-настоящему хоккейный город. Успел прочувствовать домашнюю атмосферу?

— Конечно. Когда я приезжал на выездные встречи, всегда отмечал, насколько люди здесь любят хоккей. Всегда полные трибуны, поэтому полное удовольствие играть на домашней арене, — сказал Гуськов в интервью «Чемпионату».

Напомним, Гуськов перешёл в «Трактор» в результате обмена из московского «Динамо» 28 декабря. За команду Бенуа Гру 23-летний форвард успел провести два матча, в которых набрал 3 (1+2) очка.