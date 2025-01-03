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«Виталя — очень скилловый парень». Новичок «Трактора» — о связке с Кравцовым

«Виталя — очень скилловый парень». Новичок «Трактора» — о связке с Кравцовым
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Нападающий «Трактора» Матвей Гуськов высказался об игре в одном звене со своим коллегой по амплуа Виталием Кравцовым.

— Связка Кравцов — Гуськов выглядит достаточно интересно. Удивляет, как быстро удалось сыграться.
— В целом это только вторая игра для меня. Виталя — очень скилловый парень, успел и в НХЛ поиграть. Нам удалось найти хоккейную «химию». С Андреем Светлаковым мы играли в ЦСКА, поэтому успели притереться. Акклиматизация прошла быстро, — сказал Гуськов в интервью «Чемпионату».

Напомним, в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:3 ОТ) Гуськов и Кравцов соорудили второй гол уральцев. Первый ассистировал, второй — забил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

25-летний Кравцов в нынешнем сезоне провёл 41 матч за «Трактор», в которых набрал 29 (11+18) очков. 23-летний Гуськов успел провести два встречи за челябинцев после обмена из московского «Динамо», в которых набрал 3 (1+2) очка.

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