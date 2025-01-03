Уилсон — о Флёри: если он уйдёт, его будет не хватать в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон лестно высказался о 40-летнем голкипере-ветеране «Миннесоты Уайлд» Марке-Андре Флёри, для которого этот сезон должен стать последним в профессиональной карьере.

«Я считаю, что он тот парень, который если уйдёт, то его будет очень не хватать игре. Здорово, что он есть в лиге», — приводит слова Уилсона журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Напомним, во встрече между «Вашингтоном» и «Миннесотой», которая прошла минувшей ночью, победу праздновали «дикари» со счётом 4:3 Б. Флёри принёс своей команде победу, отразив все три броска в послематчевой буллитной серии, в том числе от лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».