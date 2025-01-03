И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал победу над «Трактором» в матче КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда, сегодня, 3 января, обыграла на выезде «Трактор» (3:2 ОТ).
«Хорошая интересная новогодняя игра с обилием голевых моментов. Овертайм. Думаю, что нашим болельщикам понравилось. Наших болельщиков – с победой.
Что с Грецким? Доктора разбираются. Ещё толком не знаю. Скажем позже», — приводит слова Костючёнка пресс-служба «Трактора».
Напомним, Костючёнок заступил на свой пост после того, как в конце октября с поста главного тренера был уволен Андрей Мартемьянов.
«Амур» прервал трёхматчевую серию поражений, набрал 23 очка, но продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции. В ближайшей встрече 5 января дальневосточники сыграют в гостях с магнитогорским «Металлургом».
- 3 января 2025
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