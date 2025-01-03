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И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал победу над «Трактором» в матче КХЛ

И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал победу над «Трактором» в матче КХЛ
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда, сегодня, 3 января, обыграла на выезде «Трактор» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Почивалов (Жарков, Рыков) – 06:06 (5x5)     1:1 Гальченюк (Барулин, Гуркин) – 29:06 (5x5)     2:1 Кравцов (Гуськов, Телегин) – 35:34 (5x5)     2:2 Щемеров (Гиздатуллин, Слепец) – 45:31 (5x5)     2:3 Грачёв (Ли) – 62:27 (3x3)    

«Хорошая интересная новогодняя игра с обилием голевых моментов. Овертайм. Думаю, что нашим болельщикам понравилось. Наших болельщиков – с победой.

Что с Грецким? Доктора разбираются. Ещё толком не знаю. Скажем позже», — приводит слова Костючёнка пресс-служба «Трактора».

Напомним, Костючёнок заступил на свой пост после того, как в конце октября с поста главного тренера был уволен Андрей Мартемьянов.

«Амур» прервал трёхматчевую серию поражений, набрал 23 очка, но продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции. В ближайшей встрече 5 января дальневосточники сыграют в гостях с магнитогорским «Металлургом».

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