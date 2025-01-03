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Павел Хомченко дебютировал за ЦСКА, заменив в воротах Просветова при счёте 0:4

Павел Хомченко дебютировал за ЦСКА, заменив в воротах Просветова при счёте 0:4
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА принимает на «СКА Арене» столичный ЦСКА. На данный момент завершён второй период, счёт 4:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5)     2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5)     3:0 Деанджело (Хайруллин) – 32:34 (5x5)     4:0 Акользин (Никишин, Грицюк) – 35:07 (5x4)     4:1 Мамин (Карнаухов, Уильямс) – 41:34 (5x5)     4:2 Уильямс – 49:24 (4x5)     4:3 Полтапов (Соркин) – 55:48 (5x5)     5:3 Плотников (Демидов, Деанджело) – 58:07 (5x4)     6:3 Грицюк (Плотников) – 59:19 (en)    

После четвёртой пропущенной шайбы тренерский штаб ЦСКА принял решение поменять голкипера Ивана Просветова, выпустив вместо него Павла Хомченко. Для последнего эта встреча стала дебютной за армейцев Москвы после того, как голкипер 27 декабря перешёл из «Авангарда».

В текущем сезоне 30-летний Хомченко провёл 28 матчей в КХЛ за «Авангард», в которых одержал 12 побед с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,37. Всего в КХЛ без учёта этой игры Хомченко провёл 95 встреч, из которых выиграл 34, и в которых отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,36.

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