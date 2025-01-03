Матвей Мичков прокомментировал свою нестабильную игру в дебютном сезоне НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о своей нестабильной игре в текущем сезоне НХЛ, который является дебютным в его карьере.

«Игры в НХЛ проходят почти каждый день. Честно говоря, сложно морально подготовиться к каждому матчу. Мне нужно научиться, как восстанавливать энергию, чтобы играть на 100% в каждой встрече. Площадки в НХЛ меньше, темп – выше, и решения нужно принимать быстрее. Я всё ещё к этому приспосабливаюсь. Это мой первый сезон в НХЛ, и некоторые моменты для меня сложны, но мне нужно работать над тем, чтобы каждый матч был таким же хорошим, как с «Кингз», или даже лучше», — приводит слова Мичкова RG.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 20-летний Мичков провёл 37 матчей, в которых набрал 29 (12+17) очков.