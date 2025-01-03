Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков прокомментировал свою нестабильную игру в дебютном сезоне НХЛ

Матвей Мичков прокомментировал свою нестабильную игру в дебютном сезоне НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о своей нестабильной игре в текущем сезоне НХЛ, который является дебютным в его карьере.

«Игры в НХЛ проходят почти каждый день. Честно говоря, сложно морально подготовиться к каждому матчу. Мне нужно научиться, как восстанавливать энергию, чтобы играть на 100% в каждой встрече. Площадки в НХЛ меньше, темп – выше, и решения нужно принимать быстрее. Я всё ещё к этому приспосабливаюсь. Это мой первый сезон в НХЛ, и некоторые моменты для меня сложны, но мне нужно работать над тем, чтобы каждый матч был таким же хорошим, как с «Кингз», или даже лучше», — приводит слова Мичкова RG.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 20-летний Мичков провёл 37 матчей, в которых набрал 29 (12+17) очков.

Материалы по теме
Матвей Мичков высказался о работе с главным тренером «Филадельфии» Джоном Тортореллой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android