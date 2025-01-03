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«Куньлунь» в овертайме добился победы над «Витязем» в матче КХЛ

«Куньлунь» в овертайме добился победы над «Витязем» в матче КХЛ
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В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение подмосковному «Витязю» со счётом 3:2 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Воробьёв (Савчик) – 10:07 (5x5)     1:1 Душак (Кэмпбелл) – 29:50 (5x5)     1:2 Бучельников (Чехович, Стюарт) – 51:03 (5x5)     2:2 О'Реган (Лихачёв) – 56:13 (5x5)     3:2 Фу (Душак) – 63:21 (3x3)    

В составе китайского клуба шайбами отметились Джозеф Душак, Дэнни О'Реган и Цзян Фу. У подмосковной команды голы забили Иван Воробьёв и Дмитрий Бучельников.

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