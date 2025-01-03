«Куньлунь» в овертайме добился победы над «Витязем» в матче КХЛ
Поделиться
В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение подмосковному «Витязю» со счётом 3:2 ОТ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Воробьёв (Савчик) – 10:07 (5x5) 1:1 Душак (Кэмпбелл) – 29:50 (5x5) 1:2 Бучельников (Чехович, Стюарт) – 51:03 (5x5) 2:2 О'Реган (Лихачёв) – 56:13 (5x5) 3:2 Фу (Душак) – 63:21 (3x3)
В составе китайского клуба шайбами отметились Джозеф Душак, Дэнни О'Реган и Цзян Фу. У подмосковной команды голы забили Иван Воробьёв и Дмитрий Бучельников.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 января 2025
-
19:34
-
19:23
-
19:20
-
19:17
-
19:01
-
18:43
-
18:31
-
18:19
-
18:03
-
17:50
-
17:43
-
17:25
-
17:10
-
16:45
-
16:30
-
16:21
-
15:49
-
15:27
-
15:11
-
14:48
-
14:31
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:30
-
13:22
-
13:15
-
13:00
-
12:47
-
12:38
-
12:35
-
12:21
-
12:17
-
12:00
-
11:52