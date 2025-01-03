«Куньлунь» в овертайме добился победы над «Витязем» в матче КХЛ

В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение подмосковному «Витязю» со счётом 3:2 ОТ.

В составе китайского клуба шайбами отметились Джозеф Душак, Дэнни О'Реган и Цзян Фу. У подмосковной команды голы забили Иван Воробьёв и Дмитрий Бучельников.