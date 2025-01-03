Два очка Барабанова принесли «Ак Барсу» домашнюю победу над «Ладой»
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» одержал победу над тольяттинской «Ладой» со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Галимов (Барабанов, Журавлёв) – 50:33 (5x5) 1:1 Волков (Кугрышев) – 51:03 (5x5) 2:1 Яшкин (Петан, Семёнов) – 52:35 (5x5) 3:1 Барабанов – 58:45 (en)
В составе хозяев шайбами отметились Артём Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. На счету Барабанова также результативная передача.
У автозаводцев единственный гол на счету Александра Волкова.
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