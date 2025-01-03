Два очка Барабанова принесли «Ак Барсу» домашнюю победу над «Ладой»

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» одержал победу над тольяттинской «Ладой» со счётом 3:1.

В составе хозяев шайбами отметились Артём Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. На счету Барабанова также результативная передача.

У автозаводцев единственный гол на счету Александра Волкова.