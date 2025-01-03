Московское «Динамо» сокрушило в гостях «Северсталь» в матче КХЛ
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В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» потерпела поражение от московского «Динамо» со счётом 7:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 7
Динамо М
Москва
0:1 Кудрявцев – 02:25 (5x5) 0:2 Пакетт (Уил, Гусев) – 05:47 (5x4) 0:3 Пыленков (Моторыгин) – 31:03 (5x5) 0:4 Пыленков (Гусев) – 36:42 (5x5) 0:5 Буруянов (Менелл, Кудашов) – 42:56 (5x5) 1:5 Аймурзин (Ильин) – 51:55 (5x5) 2:5 Скоренов (Alexei Kruchinin) – 52:21 (5x5) 2:6 Комтуа (Пакетт) – 55:34 (5x5) 2:7 Джиошвили (Пыленков) – 59:46 (en)
В составе победителей дублем отметился Даниил Пыленков. Ещё по шайбе забросили Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт, Никита Буруянов, Макс Комтуа и Максим Джиошвили. У хозяев голы забили Данил Аймурзин и Александр Скоренов.
Комментарии
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