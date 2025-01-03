Московское «Динамо» сокрушило в гостях «Северсталь» в матче КХЛ

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» потерпела поражение от московского «Динамо» со счётом 7:2.

В составе победителей дублем отметился Даниил Пыленков. Ещё по шайбе забросили Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт, Никита Буруянов, Макс Комтуа и Максим Джиошвили. У хозяев голы забили Данил Аймурзин и Александр Скоренов.