СКА обыграл ЦСКА в армейском дерби, едва не растеряв преимущество в четыре шайбы

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА нанёс поражение столичному ЦСКА со счётом 6:3.

В составе победителей дублем отметился Иван Демидов. Ещё по шайбе забросили Тони Деанджело, Павел Акользин, Сергей Плотников и Арсений Грицюк. У москвичей голы забили Максим Мамин, Колби Уильямс и Прохор Полтапов.

Примечательно, что после двух периодов хозяева вели 4:0, однако в третьем периоде едва не растеряли это преимущество, пропустив трижды.