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Тренер «Лады» Зубов — о поражении в Казани: «Ак Барс» попадал по пустым — мы нет

Тренер «Лады» Зубов — о поражении в Казани: «Ак Барс» попадал по пустым — мы нет
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Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Галимов (Барабанов, Журавлёв) – 50:33 (5x5)     1:1 Волков (Кугрышев) – 51:03 (5x5)     2:1 Яшкин (Петан, Семёнов) – 52:35 (5x5)     3:1 Барабанов – 58:45 (en)    

«Хорошая игра, держала в напряжении до последнего, долго втягивались. По первым двум периодам «Ак Барс» имел территориальное преимущество, создавал моменты, мы тоже создавали. Третий был повеселее, зрителей порадовал, мы, к сожалению, проиграли. «Ак Барс» попал по пустым воротам, мы не попали.

Новички неплохо адаптировались, в коллектив влились. Набирают очки, радуют зрителей. Почему так рано сняли вратаря? Был стандарт определённый, «6 на 4» играть интереснее, мы создали момент, с 50 сантиметров не попали в пустые ворота. Такое бывает», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Лада» осталась с 35 очками и идёт на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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