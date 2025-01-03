Тренер «Лады» Зубов — о поражении в Казани: «Ак Барс» попадал по пустым — мы нет

Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:3).

«Хорошая игра, держала в напряжении до последнего, долго втягивались. По первым двум периодам «Ак Барс» имел территориальное преимущество, создавал моменты, мы тоже создавали. Третий был повеселее, зрителей порадовал, мы, к сожалению, проиграли. «Ак Барс» попал по пустым воротам, мы не попали.

Новички неплохо адаптировались, в коллектив влились. Набирают очки, радуют зрителей. Почему так рано сняли вратаря? Был стандарт определённый, «6 на 4» играть интереснее, мы создали момент, с 50 сантиметров не попали в пустые ворота. Такое бывает», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Лада» осталась с 35 очками и идёт на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.