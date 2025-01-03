Гатиятулин — об О’Делле: работает индивидуально, скоро будет тренироваться с командой

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (3:1) высказался о состоянии здоровья пропускавших игру хоккеистов.

«Игры с «Ладой» всегда проходят в борьбе, соперник играл самоотверженно. Здорово сыграли вратари, много было длительных хороших отрезков, моменты создавали. Достаточно было моментов, но не хватало точности, либо вратарь соперника выручал. Новый год начали с победы, важно было выиграть и начать год с победы.

Проблемы с реализацией системной нет. Броски должны переходить в качество. Где-то торопимся либо неточный последний пас. Но это выправляется всё через работу. Фальковский утром пришёл с недомоганием, дали возможность восстановиться. Никита Дыняк получил повреждение ещё до Нового года, скоро вернётся в строй. Пробуем разные сочетания, Никита Евсеев уверенно играет.

Эрик О’Делл работает по индивидуальному графику, возможно, скоро будет тренироваться с командой. Ждём его», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.