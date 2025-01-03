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Гатиятулин — об О’Делле: работает индивидуально, скоро будет тренироваться с командой

Гатиятулин — об О’Делле: работает индивидуально, скоро будет тренироваться с командой
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (3:1) высказался о состоянии здоровья пропускавших игру хоккеистов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Галимов (Барабанов, Журавлёв) – 50:33 (5x5)     1:1 Волков (Кугрышев) – 51:03 (5x5)     2:1 Яшкин (Петан, Семёнов) – 52:35 (5x5)     3:1 Барабанов – 58:45 (en)    

«Игры с «Ладой» всегда проходят в борьбе, соперник играл самоотверженно. Здорово сыграли вратари, много было длительных хороших отрезков, моменты создавали. Достаточно было моментов, но не хватало точности, либо вратарь соперника выручал. Новый год начали с победы, важно было выиграть и начать год с победы.

Проблемы с реализацией системной нет. Броски должны переходить в качество. Где-то торопимся либо неточный последний пас. Но это выправляется всё через работу. Фальковский утром пришёл с недомоганием, дали возможность восстановиться. Никита Дыняк получил повреждение ещё до Нового года, скоро вернётся в строй. Пробуем разные сочетания, Никита Евсеев уверенно играет.

Эрик О’Делл работает по индивидуальному графику, возможно, скоро будет тренироваться с командой. Ждём его», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

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