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Чемпион мира из Канады прокомментировал поражение сборной на МЧМ от Чехии

Чемпион мира из Канады прокомментировал поражение сборной на МЧМ от Чехии
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Канадский нападающий «Ак Барса» Ник Петан прокомментировал поражение молодёжной сборной Канады на МЧМ-2025 от сборной Чехии в четвертьфинале турнира. Канадская молодёжка впервые за 10 лет дважды подряд останется без медалей.

«Я не видел игру, но результат, конечно, увидел. Второй год подряд вылет от Чехии в четвертьфинале – это удивляет. Я был удивлён, признаюсь. Сложно сказать, в чём причина неудач, когда не видел игры. Давление домашних трибун? Я тоже играл на канадской арене, когда мы выиграли МЧМ в 2015 году. Но не знаю, это ли ключевая причина, опять же, так как не видел игру – сложно сказать что-то конкретное», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ник был членом молодёжной сборной Канады в 2014 и 2015 годах. В 2015 году на МЧМ в Торонто и Монреале Петан стал чемпионом мира. В финале канадцы обыграли сборную России (5:4), а Петан наравне с Коннором Макдэвидом стал лучшим бомбардиром турнира – 11 (4+7) очков.

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