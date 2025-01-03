Петан — о победе над «Ладой»: тяжело вкатывались в игру, не воспользовались шансами

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (3:1).

«Первый матч в году – первая победа. Это здорово — начинать год с победы. Тяжело вкатывались в игру, но здорово сыграли в концовке. Меня не удивило, что будет сложный матч, в этой лиге не бывает проходных встреч и проходных соперников. Каждый матч нужно работать на все 100%. У нас были шансы в начале игры, но мы не смогли их реализовать, не воспользовались ими – поэтому всё так затянулось.

Мы могли подойти с комфортным преимуществом к третьему периоду, в результате были нервы. Но главное – здорово сработали в концовке. Отлично взаимодействуем с партнёрами по звену, мне кажется, с каждой игрой мы понимаем друг друга всё лучше и лучше», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Ак Барс» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.