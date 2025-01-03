Роман Ротенберг достиг отметки в 150 побед в КХЛ

Сегодня, 3 января, на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА нанёс поражение столичному ЦСКА со счётом 6:3.

Эта победа стала 150-й для главного тренера СКА Романа Ротенберга в КХЛ. Он возглавляет армейцев с берегов Невы с 2022 года. Также Ротенберг является заместителем председателя совета директоров и вице-президентом клуба.

Команда из Санкт-Петербурга одержала вторую победу подряд, набрала 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, уступая лишь «Локомотиву» (66 очков), ЦСКА (57) и «Спартаку» (55). Также эта победа стала второй для подопечных Ротенберга в армейских дерби нынешнего сезона. В ближайшей игре СКА 5 января примет дома «Витязь».