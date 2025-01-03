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Роман Ротенберг достиг отметки в 150 побед в КХЛ

Роман Ротенберг достиг отметки в 150 побед в КХЛ
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Сегодня, 3 января, на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА нанёс поражение столичному ЦСКА со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5)     2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5)     3:0 Деанджело (Хайруллин) – 32:34 (5x5)     4:0 Акользин (Никишин, Грицюк) – 35:07 (5x4)     4:1 Мамин (Карнаухов, Уильямс) – 41:34 (5x5)     4:2 Уильямс – 49:24 (4x5)     4:3 Полтапов (Соркин) – 55:48 (5x5)     5:3 Плотников (Демидов, Деанджело) – 58:07 (5x4)     6:3 Грицюк (Плотников) – 59:19 (en)    

Эта победа стала 150-й для главного тренера СКА Романа Ротенберга в КХЛ. Он возглавляет армейцев с берегов Невы с 2022 года. Также Ротенберг является заместителем председателя совета директоров и вице-президентом клуба.

Команда из Санкт-Петербурга одержала вторую победу подряд, набрала 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, уступая лишь «Локомотиву» (66 очков), ЦСКА (57) и «Спартаку» (55). Также эта победа стала второй для подопечных Ротенберга в армейских дерби нынешнего сезона. В ближайшей игре СКА 5 января примет дома «Витязь».

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