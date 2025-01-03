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«Опустили нас на землю». Илья Воробьёв прокомментировал поражение ЦСКА от СКА

«Опустили нас на землю». Илья Воробьёв прокомментировал поражение ЦСКА от СКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв ответил на вопросы журналистов после поражения своей команды от СКА (3:6) во встрече регулярного чемпионата КХЛ, которое завершило впечатляющую 11-матчевую победную серию москвичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5)     2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5)     3:0 Деанджело (Хайруллин) – 32:34 (5x5)     4:0 Акользин (Никишин, Грицюк) – 35:07 (5x4)     4:1 Мамин (Карнаухов, Уильямс) – 41:34 (5x5)     4:2 Уильямс – 49:24 (4x5)     4:3 Полтапов (Соркин) – 55:48 (5x5)     5:3 Плотников (Демидов, Деанджело) – 58:07 (5x4)     6:3 Грицюк (Плотников) – 59:19 (en)    

— Давно забыли это чувство, как проигрывать. Не очень хорошее начало, молодой талант здорово разобрался два раза. Во втором периоде пропустили несколько контратак. В третьем пытались вернуться, сражались, но не заслужили. Будем разбираться.

— Чего не хватило в третьем периоде?
— Удалились не вовремя пару раз, отдали инициативу обратно этими удалениями.

— Говорили на установке не повторять что-то из предыдущего матча?
— Говорили, установка правильная была. Всё равно, когда 11 подряд выигрываешь, это реальность. Сегодня опустили нас на землю, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

ЦСКА остался с 57 очками и идёт на втором месте Западной конференции.

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