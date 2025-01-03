«Опустили нас на землю». Илья Воробьёв прокомментировал поражение ЦСКА от СКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв ответил на вопросы журналистов после поражения своей команды от СКА (3:6) во встрече регулярного чемпионата КХЛ, которое завершило впечатляющую 11-матчевую победную серию москвичей.

— Давно забыли это чувство, как проигрывать. Не очень хорошее начало, молодой талант здорово разобрался два раза. Во втором периоде пропустили несколько контратак. В третьем пытались вернуться, сражались, но не заслужили. Будем разбираться.

— Чего не хватило в третьем периоде?

— Удалились не вовремя пару раз, отдали инициативу обратно этими удалениями.

— Говорили на установке не повторять что-то из предыдущего матча?

— Говорили, установка правильная была. Всё равно, когда 11 подряд выигрываешь, это реальность. Сегодня опустили нас на землю, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

ЦСКА остался с 57 очками и идёт на втором месте Западной конференции.