И. Воробьёв — о конце серии ЦСКА: после 11 побед чувство опасности притупляется

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о влиянии новогодних праздников на игру его команды в сегодняшней встрече регулярного чемпионата КХЛ со СКА, которая закончилась со счётом 6:3 в пользу армейцев Санкт-Петербурга. Это поражение положило конец впечатляющей 11-матчевой победной серии москвичей в нынешней регулярке.

— Насколько тяжело собирать команду после праздников на такой матч?

— 2-го числа покатались, приехали сюда, покатались. Голова была настроена после 11 побед, чувство опасности притупляется. Но всё равно вытаскивали игры, сегодня не вытащили, — передаёт слова 49-летнего Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

ЦСКА остался с 57 очками и идёт на втором месте Западной конференции.