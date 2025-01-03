И. Воробьёв — о конце серии ЦСКА: после 11 побед чувство опасности притупляется
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о влиянии новогодних праздников на игру его команды в сегодняшней встрече регулярного чемпионата КХЛ со СКА, которая закончилась со счётом 6:3 в пользу армейцев Санкт-Петербурга. Это поражение положило конец впечатляющей 11-матчевой победной серии москвичей в нынешней регулярке.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5) 2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5) 3:0 Деанджело (Хайруллин) – 32:34 (5x5) 4:0 Акользин (Никишин, Грицюк) – 35:07 (5x4) 4:1 Мамин (Карнаухов, Уильямс) – 41:34 (5x5) 4:2 Уильямс – 49:24 (4x5) 4:3 Полтапов (Соркин) – 55:48 (5x5) 5:3 Плотников (Демидов, Деанджело) – 58:07 (5x4) 6:3 Грицюк (Плотников) – 59:19 (en)
— Насколько тяжело собирать команду после праздников на такой матч?
— 2-го числа покатались, приехали сюда, покатались. Голова была настроена после 11 побед, чувство опасности притупляется. Но всё равно вытаскивали игры, сегодня не вытащили, — передаёт слова 49-летнего Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
ЦСКА остался с 57 очками и идёт на втором месте Западной конференции.
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