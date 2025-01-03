Карпухин: грустно уезжать из родного дома, было неожиданно. Но переход в СКА — шаг вперёд

Новичок СКА защитник Илья Карпухин, дебютировавший за команду из Санкт-Петербурга в сегодняшнем армейском дерби с ЦСКА (6:3), поделился эмоциями от первого матча за новый клуб.

— Каково было дебютировать за СКА в армейском дерби?

— Волнительно, если честно. Хотя и ребята все знакомые здесь, и штаб, персонал. Требования тоже знакомые. Но первая встреча — и сразу дерби. Очень рад, что мы начали сразу же доминировать в матче, забросили четыре шайбы. В третьем периоде должны были сыграть получше. Рад, что победили.

— Как получился ваш обмен?

— Для меня это было неожиданно. Никто мне не говорил, что я в блоке обмена. Грустно уезжать из дома, покидать родные места. Затем, когда эмоции немного ушли, я понял, что переход в СКА — шаг вперёд. Это одна из лучших организаций в лиге, если не лучшая. Здесь очень много мастеровитых ребят, у которых можно что-то почерпнуть для себя. Буду стараться приносить пользу команде и делать всё зависящее от себя.

— Как вам атмосфера «СКА Арены»?

— Я играл тут на Кубке Первого канала, и уже тогда была сумасшедшая поддержка. Огромное количество болельщиков приходит, это очень приятно. Классно, когда столько людей смотрят, показывают по федеральному каналу. Это замечательно.

— Насколько помогло то, что требования в СКА знакомые?

— Доволен матчем. Не всем, но хорошая игра была. Что-то кардинально нового для меня не было. Какие-то нюансы уточнил у тренерского штаба перед матчем. Для меня важно, чтобы мне лишний раз напомнили. Чувствовал себя достаточно комфортно. Спасибо партнёрам, что подсказывали и помогали. Коммуникация присутствовала на льду, — передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 26-летний Карпухин перешёл в СКА 27 декабря в результате обмена из «Трактора».