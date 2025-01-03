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«Доказали, что обмены были правильными». Ротенберг — о победе СКА над ЦСКА

«Доказали, что обмены были правильными». Ротенберг — о победе СКА над ЦСКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5)     2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5)     3:0 Деанджело (Хайруллин) – 32:34 (5x5)     4:0 Акользин (Никишин, Грицюк) – 35:07 (5x4)     4:1 Мамин (Карнаухов, Уильямс) – 41:34 (5x5)     4:2 Уильямс – 49:24 (4x5)     4:3 Полтапов (Соркин) – 55:48 (5x5)     5:3 Плотников (Демидов, Деанджело) – 58:07 (5x4)     6:3 Грицюк (Плотников) – 59:19 (en)    

«Выполнили установку. Боевая игра, понимали важность матча, серьёзно готовились, дисциплинированно провели Новый год. Особенная игра и 150-я победа (в карьере Ротенберга. — Прим. «Чемпионата»). Всё только начинается. Первая игра 2025 года, были обмены, мы доказали, что они были правильными. Создали баланс между атакой и обороной. Победу посвящаю своему отцу, было важно победить в его день рождения», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА, которая началась ещё 28 ноября 2024 года.

Команда Романа Ротенберга набрала 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

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