Обладатель Кубка Гагарина Акользин забил свой первый в КХЛ гол в большинстве в 480-м матче

Нападающий СКА Павел Акользин отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (6:3), который прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».
Свою шайбу 34-летний Акользин забросил при игре в численном большинстве. Примечательно, что это первый гол в карьере форварда в КХЛ, забитый при реализации лишнего. Более того, на счету хоккеиста 8 шайб в меньшинстве за карьеру в лиге. Всего Акользин провёл 480 матчей за карьеру в КХЛ и в минувшем сезоне выиграл Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом».
Всего за СКА Акользин успел провести три матча, в которых набрал 2 (1+1) очка. Он перешёл в команду из Санкт-Петербурга 23 декабря в результате обмена из «Металлурга». За «сталеваров» в нынешнем сезоне казахстанский хоккеист сыграл 34 матча и набрал 8 (5+3) очков.
- 3 января 2025
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