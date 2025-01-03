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Обладатель Кубка Гагарина Акользин забил свой первый в КХЛ гол в большинстве в 480-м матче

Обладатель Кубка Гагарина Акользин забил свой первый в КХЛ гол в большинстве в 480-м матче
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Нападающий СКА Павел Акользин отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (6:3), который прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5)     2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5)     3:0 Деанджело (Хайруллин) – 32:34 (5x5)     4:0 Акользин (Никишин, Грицюк) – 35:07 (5x4)     4:1 Мамин (Карнаухов, Уильямс) – 41:34 (5x5)     4:2 Уильямс – 49:24 (4x5)     4:3 Полтапов (Соркин) – 55:48 (5x5)     5:3 Плотников (Демидов, Деанджело) – 58:07 (5x4)     6:3 Грицюк (Плотников) – 59:19 (en)    

Свою шайбу 34-летний Акользин забросил при игре в численном большинстве. Примечательно, что это первый гол в карьере форварда в КХЛ, забитый при реализации лишнего. Более того, на счету хоккеиста 8 шайб в меньшинстве за карьеру в лиге. Всего Акользин провёл 480 матчей за карьеру в КХЛ и в минувшем сезоне выиграл Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом».

Всего за СКА Акользин успел провести три матча, в которых набрал 2 (1+1) очка. Он перешёл в команду из Санкт-Петербурга 23 декабря в результате обмена из «Металлурга». За «сталеваров» в нынешнем сезоне казахстанский хоккеист сыграл 34 матча и набрал 8 (5+3) очков.

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